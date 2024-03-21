Світова єдність здатна зупиняти російський терор, коли допомагає системами ППО, зазначив президент.

Президент Володимир Зеленський прокоментував масований удар по столиці.

Українцям потрібна підтримка партнерів, і український лідер в Telegram зазначив, що вдячний усім у світі, хто дійсно допомагає.

"Нова російська ракетна атака проти Києва. Понад 30 ракет збито, зокрема аеробалістичну. Постраждали люди. Усім надається необхідна допомога. Щодня, щоночі такий терор. Світова єдність здатна його зупиняти, коли допомагає нам системами ППО. Немає в російських терористів таких ракет, які могли б оминути захист "Петріотів" та інших провідних світових систем", - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що зараз цей захист потрібен Україні. "Це цілком можливо, якщо в партнерів буде достатньо політичної волі. Ми повинні показати, що терор завжди у програші. Ми повинні довести Росії, що вона буде змушена змиритися з нормальним вільним життям в Україні. Нам потрібна підтримка партнерів. І я вдячний усім у світі, хто дійсно допомагає", - написав глава держави.

У центрі уваги Київ - вибухи сьогодні були дуже потужні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі столиця України була під масованим ракетним обстрілом росіян. У Києві вибухи лунали один за одним. Командувач Повітряних сил України Микола Олещук вранці повідомив, що країна-терорист використала крім крилатих ракет балістику.

Сили ППО збили 31 ракету ворога, серед них було 2 балістичні ("Іскандер-М" і Х-47М2 "Кинджал"), решта - 29 крилатих (типу Х-101/Х-555). Росія запустила ракети з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків - Волгодонськ, Енгельс - територія РФ).

Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару - Київ. Наразі відомо, що внаслідок атаки безпосередньо у столиці є 13 поранених, в тому числі одна дитина. Загиблих немає. Також є постражалі у Київській області.

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