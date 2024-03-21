Україна в ніч на 21 березня знищила 31 ракету.

В ніч на 21 березня столицю України Київ "розривало" ракетами. Командувач Повітряних сил України Микола Олещук підтвердив - на українців кидали "балістику", та розкрив точний рахунок знищених цілей.

Йдеться про 31 ракету, які збили наші сили ППО. Серед них було 2 балістичні ("Іскандер-М" і Х-47М2 "Кинджал"), а також 29 крилатих (типу Х-101/Х-555).

Боєголовки Росія запустила з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків - Волгодонськ, Енгельс - територія РФ).

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"Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару - Київ!" - підкреслив Олещук.

Цієї ночі Україна не проступила жодної ракети на Київщині: українці показали результат, збивши абсолютно всі цілі.

"Всім дякую за результат і врятовані життя громадян. Разом - до перемоги!" - написав Командувач Повітряних сил.

Що відомо про новий ракетний удар по столиці

Сьогодні країна-терорист влаштувала черговий ракетний терор українцям, обравши основним напрямком Київ. Проти столиці застосували ракети різних типів, гучні вибухи українці чули у Святошинському, Подільському та Шевченківському районах.

Наразі кількість постраждалих людей у столиці сягає 10 осіб. Такі дані озвучив зранку мер Києва Віталій Кличко. Він заявив, що У Подільському районі на територію кількох підприємств впали уламки ракет. Також у Шевченківському зачепило квартиру житлового будинку - там зайнялася пожежа.

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