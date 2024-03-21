В ніч на 21 березня столицю України Київ "розривало" ракетами. Командувач Повітряних сил України Микола Олещук підтвердив - на українців кидали "балістику", та розкрив точний рахунок знищених цілей.
Йдеться про 31 ракету, які збили наші сили ППО. Серед них було 2 балістичні ("Іскандер-М" і Х-47М2 "Кинджал"), а також 29 крилатих (типу Х-101/Х-555).
Боєголовки Росія запустила з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків - Волгодонськ, Енгельс - територія РФ).
"Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару - Київ!" - підкреслив Олещук.
Цієї ночі Україна не проступила жодної ракети на Київщині: українці показали результат, збивши абсолютно всі цілі.
"Всім дякую за результат і врятовані життя громадян. Разом - до перемоги!" - написав Командувач Повітряних сил.
Що відомо про новий ракетний удар по столиці
Сьогодні країна-терорист влаштувала черговий ракетний терор українцям, обравши основним напрямком Київ. Проти столиці застосували ракети різних типів, гучні вибухи українці чули у Святошинському, Подільському та Шевченківському районах.
Наразі кількість постраждалих людей у столиці сягає 10 осіб. Такі дані озвучив зранку мер Києва Віталій Кличко. Він заявив, що У Подільському районі на територію кількох підприємств впали уламки ракет. Також у Шевченківському зачепило квартиру житлового будинку - там зайнялася пожежа.