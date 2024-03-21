У районі Києва та над ним сили ППО уразили десятки ворожих ракет.

У четвер, 21 березня, рано вранці російські окупанти завдали удару по Києву після 44 днів перерви - супротивник зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустив ракети типу Х-55/Х-555/Х-101 та бив балістикою зі своєї території.

Сили та засоби протиповітряної оборони над столицею України та в її районі уразили приблизно 30 ракет супротивника, у тому числі й балістичні, повідомила Київська міська військова адміністрація в Telegram.

"Повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Після складних маневрів в суміжних областях, ракети заходили на столицю одночасно з різних напрямків", - додали у КМВА.

Відео дня

У відомстві додали, що минулося без загиблих, при цьому точно відомо про двох постраждалих - це чоловік, якому 38 років, та 11-річна дівчинка.