У Шевченківському районі, за попередніми відомостями, є займання на території дитячого садочку.

У четвер, 21 березня, росіяни завдали потужного ракетного удару по Києву, і столична влада вже розповіла про наслідки. Вже стала відома кількість постраждалих - їх восьмеро.

У Подільському районі на територію кількох підприємств впали уламки ракет, а у Шевченківському - у житловому будинку палає квартира, повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

За відомостями Київської міської військової адміністрації, внаслідок атаки з повітря у Святошинському районі, попередньо - в житловому будинку, ударною хвилею вибито вікна. У Шевченківському районі уламки пошкодили житловий будинок - інформація уточнюється.

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У цьому ж районі, за попередніми даними, є загоряння на території дитсадка. За попередніми відомостями, у Шевченківському районі також зафіксували займання машин. На місце інциденту прямують рятувальники.

"У Подільському районі в результаті падіння уламків ракети загоряння на трансформаторній підстанції та в двоповерховій нежитловій будівлі", - додав очільник міста. Згодом Кличко повідомив, що у цьому ж районі горить дах житлового будинку.

Крім того, очільник столиці уточнив, що у Святошинському районі ударною хвилею вибито вікна у двох девʼятиповерхових будинках.

Кличко о 5:45 написав, що відомо про чотирьох постраждалих - це одна жінка у Святошинському районі та три особи - у Шевченківському. Трохи пізніше - о 5:57 мер поділився, що вже відомо про вісьмох постраждалих. "Поки що без госпіталізацій. Усім медики надали допомогу на місці", - уточнив Кличко.

Важливі новини - Київ зараз у центрі уваги

Росіяни у ніч на 21 березня запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Потім стало відомо, що вороже ракетне озброєння прямує на Київ. Біля Києва та у самій столиці лунали вибухи.

Варто зазначити, що росіяни вже не раз атакували Київ та інші населені пункти України ракетами, є багато руйнувань, жертв та постраждалих. Українська протиповітряна оборона активно бореться з ворожими повітряними цілями - станом на 20 березня знищено 1 922 крилаті ракети супротивника.

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