Стало відомо про низку ворожих "прильотів".

Російські окупанти завдали удару по Харкову та області, у передмісті обласного центру є чотири "прильоти". Пізніше стало відомо, що вороги вдарили по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі Харкова, і під завалами люди.

Унаслідок ворожої атаки у приватному секторі пошкоджено житлові будинки, попередньо відомо, що постраждала жінка, і є осколкові поранення у дітей, написав у Facebook керівник Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

"…В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей. Одна з ракет поцілила в газопровід. На місцях працюють всі служби. Також ворог обстріляв оздоровчий табір в Балаклії. Попередньо - двома ракетами С-300", - зазначив він.

Про влучання у багатоповерхівку написав очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. "Окупанти вдарили по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі Харкова. Зруйновані під’їзди. Під завалами перебувають люди. Рятувальники та інші екстрені служби працюють на місці", - написав чиновник.

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