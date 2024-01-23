Внаслідок масованої ракетної атаки російських загарбників по Павлограду Дніпропетровської області загинула одна людина. Про це зранку повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, у Павлограді на цю хвилину один загиблий.
"Ще одному чоловікові медики наразі надають усю необхідну допомогу! Він живий", - заявив очільник ОВА.
Оновлення 09:55. Згодом Лисак поінформував, що внаслідок російської атаки в одному зі скверів Павлограда загинула жінка, їй було 43 роки.
Також, за його словами, пошкоджені інфраструктура, дві школи та 8 багатоповерхівок.
"У Павлоградському районі наші захисники збили ворожу ракету. Уламки понівечили приватні будинки та сонячні панелі", - додав очільник ОВА.
Ракетний удар по Україні 23 січня - подробиці
Як повідомляв УНІАН, вранці росіяни здійснили ракетну атаку по Україні. Зокрема, в Києві постраждали декілька районів.
У Святошинському районі загорілись легкові авто та будівля. У Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна. У Печерському районі влучання в нежитлову будівлю. У житловому будинку в Святошинському районі в одній з квартир виявили не здетоновану бойову частину ракету. Відбувається евакуація людей з будинку.
Наразі 9 людей постраждали в Соломʼянському та Святошинському районах столиці внаслідок ранкової атаки ворога. 8 людей госпіталізували. Зокрема одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи. А одному, 13-річному хлопцю, надали допомогу на місці.
Також росіяни завдали удару по Харкову та області. У передмісті обласного центру є чотири "прильоти". Пізніше стало відомо, що вороги вдарили по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі Харкова, і під завалами люди.
Унаслідок ворожої атаки у приватному секторі пошкоджено житлові будинки, попередньо відомо, що постраждала жінка, і є осколкові поранення у дітей, написав у Facebook керівник Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
"…В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей. Одна з ракет поцілила в газопровід. На місцях працюють всі служби. Також ворог обстріляв оздоровчий табір в Балаклії. Попередньо - двома ракетами С-300", - зазначив він.