Його збили вчора у Миколаївській області.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім показав дрон РФ із "секретних лабораторій Бурятії".

Йдеться про дрон, який ЗСУ збили вчора у небі над областю, уточнив чиновник. Уламки БПЛА Кім показав у відповідному ролику.

"У секретних лабораторіях Бурятії був створений не маючий аналогів у світі безпілотний літальний апарат, який вражає просто своїм дизайном, технологічними рішеннями", - з сарказмом прокоментував чиновник.

Він звернув увагу на дуже "дорогі" запчастини дрона, які розгатила армія України. "Боюся уявити, скільки тисяч доларів це коштувало. Просто фантастика", - резюмував він.

Експерт розказав про можливості нового дрона РФ "Клин"

Сьогодні військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що Росія, ймовірно, намагається замінити іранській дрони Shahed-131/136 новою розробкою - дроном "Клин". Йдеться про зброю, якою займається конструкторське бюро "ОКО".

У РФ рекламують БПЛА, як дуже дешевий, проте небезпечний дрон. Коваленко оцінив, у чому саме полягатиме відмінність дрона "Клин".

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