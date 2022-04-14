Мер стверджує, що повертатися в місто поки ще небезпечно.

Дві третини жителів Києва, які виїхали після початку повномасштабної війни з Росією, вже повернулися до міста.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Дві третини киян вже повернулися. Повертаються щодня, попри рекомендації. Але ми не можемо заборонити, ми можемо тільки рекомендувати", - говорить міський очільник, додаючи, що повертатися в місто поки не варто - не працює весь громадський транспорт, а на блокпостах проводяться перевірки.

За словами мера, столична влада спирається виключно на рекомендації військових. Ті, своєю чергою, попереджають про загрозу ракетних ударів по місту.

"Ще одна загроза - йде розмінування прилеглих територій області, де, на жаль, кілька людей загинуло в результаті підривів", - додав Кличко.

За його даними, в столиці вже зареєстрували близько 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Загроза обстрілів Києва

Напередодні Міноборони РФ почало погрожувати обстрілами по урядових будівлях у Києві. Це нібито буде відповідь на "диверсії і удари України" по об'єктах на території РФ.

У відповідь на погрози в Офісі президента заявили про готовність до будь-яких російських сценаріїв.