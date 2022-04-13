Міністерство оборони Російської Федерації почало погрожувати обстрілами по урядових будівлях в Києві. Це нібито буде відповідь на диверсії і удари України по об'єктах на території РФ. Влада нашої держави вже відповіла на ворожі провокації і заявила, що готова до будь-яких російських сценаріїв.
У свіжому виступі спікер Міноборони РФ Ігор Конашенков повідомив: "Бачимо спроби диверсій і нанесення ударів українськими військами по об'єктах на території РФ. Якщо удари продовжаться, ЗС РФ завдадуть удари по центрах прийняття рішень, у тому числі в Києві".
Якщо говорити простіше, то Міноборони погрожує обстріляти урядові будівлі в столиці — Верховну Раду, Кабмін, резиденції президента і так далі. Однак українська влада готова до будь-яких російських сценаріїв, про що заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в особистому Telegram-каналі.
"Власними провокаціями Росія готує привід для чергових погроз. Вже заговорили про можливі ракетні удари по Києву. Ми готові до будь-яких сценаріїв і жоден російський не спрацює. Кремль вже довів, що вміє воювати лише з мирним населенням, яке не здатне їм відповісти. За всі злочини Росія відповідатиме перед міжнародним трибуналом у майбутньому", — заявив Єрмак.
Нагадаємо, нещодавно губернатор Курської області РФ Роман Старовойт повідомив, що "українські війська обстріляли з мінометів прикордонний пост в регіоні". Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України попередили, що це один з російських фейків. Як стало зрозуміло із заяви Конашенкова, вони потрібні для погроз Україні і виправдання військових злочинів РФ.
Війна Російської Федерації проти України
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