Військовий розповів про один із найбільших танкових нападів Росії за 2 роки, який було успішно відбито Силами оборони біля Авдіївки наприкінці березня.

Під Авдіївкою стався один із найбільших танкових нападів Росії за 2 роки війни. Сили оборони успішно його відбили.

Про цей механізований штурм ворога розказав сьогодні в ефірі телемарафону Єдиних новин офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

"Працювали наші сусіди більш активно за допомогою старшого начальника - я тут маю на увазі артилерію. Класика жанру. Тому що вся ця техніка, в першу чергу, важка бронетехніка, яка з’являється на полі бою, це перша мішень. Завжди концентрація уваги йде на те, що може проникнути в нашу оборону і має броню. Тому туди концентруються всі сили,"– зазначив Цехоцький.

Він підкреслив, що такий результат, як було отримано при цій атаці окупантів, дає майстерність українських воїнів.

"Працює артилерія, підіймаються дрони, які, в першу чергу, й виявляють противника. Потім противник панікує, тому що починаються прильоти. Наскільки мені відомо, вони кидали техніку і втікали з поля бою. Хоча завжди вони героїчно описують свої "подвиги", а насправді все абсолютно навпаки… Далі піхоту, що розбігається, (українські оборонці) поодиноко добивають. Також FPV-ішники, як правило, допалюють техніку, щоб її не можна було полагодити і знову запускати в роботу ", – прокоментував Цехоцький.

Відповідаючи на запитання, чи застосування росіянами важкої техніки на рівні батальйону є ознакою, що вони готують саме на цьому напрямку наступ у травні-червні, про який говорив Президент Володимир Зеленський, військовий зазначив, що тут штурми ворога відбуваються кожного дня.

"Що в напрямку Тоненького, що Невельського, Нетайлового у них (росіян) після захоплення Авдіївки це кожного дня відбувається. Зараз вони там по 4–5 людей наступають. А до цього були випадки, коли вони піднімались в психічну атаку, скажімо у двох напрямках: в одному місці задіювали техніку – наприклад район Первомайського, там до 8 одиниць було, а в цей же час група до 30 чоловік наступала на Невельське. І йшли в повний зріст через поле не зважаючи ні на що – психічна атака," – розповів військовий.

Танкова атака окупантів біля Тоненького

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Forbes видало матеріал про те, що росіяни під Авдіївкою здійснили один із найбільших танкових нападів за всю історію війни, але ЗСУ не лише його успішно відбили, але й завдали ворогу нищівної поразки - росіяни втратили третину своїх танків.

Зазначалось, що Росія атакувала за допомогою 36 танків і 12 бойових машин БМП вздовж дороги від окупованого Росією Тоненького до вільного села Уманське. Українська 25-та бригада помітила колону з 48 машин - і сильно вдарила по ній. Як зазначив OSINT-аналітик Kriegsforscher, знищено 12 танків і 8 БМП.

"Яким чином 25-та бригада знищила ту рекордно велику російську танкову колону, не зовсім зрозуміло з візуальних свідчень наслідків бою. Але про це не важко здогадатися. Стандартна тактика оборони українських військ полягає в тому, щоб за допомогою безпілотників виявити російську штурмову групу та розбити її влучним артилерійським обстрілом", - пише видання.

Також підкреслювалось, що наступного дня після штурму Центр оборонних стратегій описав бої навколо Тоненьке як "позиційні", тобто жодна сторона не просунулася значною мірою.

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