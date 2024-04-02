Російські танки та БТРи наштовхулися на українські міни, дрони та протитанкові ракети.

6-й танковий полк армії РФ здійснив найбільший танковий штурм війни. Втім, це стало його крахом.

Як пише Forbes, коли російські полки зайняли руїни Авдіївки, а потім продовжили атакувати на захід, один ключовий російський підрозділ чекав.

6-й танковий полк був оперативним резервом 90-ї танкової дивізії - її підрозділом "прориву". Якщо б російські війська виявили слабкість української оборони біля Авдіївки, то завданням 6-го полку було використати цю слабкість і прорватися в український тил.

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У суботу 90-та дивізія послала 6-й танковий полк у прямий штурм непошкоджених оборонних позицій української 25-ї бригади, що входить до складу елітних десантно-штурмових військ України, на захід від села Тоненьке.

Денний штурм 6-го полку був одним із найбільших, якщо не найбільшим , бронетанковим штурмом війни Росії проти України. За даними Українського центру оборонних стратегій, полк "трохи просунувся на північний захід від села".

"Але недовго. Штурм завершився катастрофою для росіян, коли 48 одиниць 6-го танкового підрозділу - 36 танків Т-90 і 12 БМП з екіпажем сотні бійців - потрапили на мінне поле. Тоді українські десантники випустили протитанкові ракети, що вони добре вміють, а також запустили оснащені FPV-дрони", - пише видання.

Українці "відбили цей перший масований штурм". 6-й танк відступив, залишивши позаду 20 розбитих машин і десятки трупів.

"Можна зробити два важливих спостереження. По-перше, російські сили в цьому районі не втратили спроможності чи достатніх ресурсів для проведення операцій на рівні вище батальйону. Це викликає занепокоєння, оскільки, попри значні втрати, еквівалентні знищенню цілої дивізії чи неукомплектованого корпусу в Авдіївці, можливість зібрати посилений танковий батальйон становить загрозу для оборони України", - зазначила українська аналітична група Frontelligence Insight.

Українці щосили борються за укомплектування та постачання своїх передових позицій, оскільки очікують відкладеної допомоги від США, а також ухвалення нового закону про мобілізацію.

Друге спостереження Frontelligence Insight є більш обнадійливим для України.

"За повідомленням, 6-му полку було поставлено завдання розкрити проломи в обороні та просуватися далі вглиб території України. Це гарна новина для України, оскільки використання експлуатаційної сили для створення прориву свідчить про те, що російські сили стикаються зі значними викликами та вживають досить відчайдушних заходів", - пишуть аналітики.

Іншими словами, 90-та дивізія, можливо, зрозуміла, що не досягає прогресу, якого планувала досягти, і виявилася нетерплячою. Вона розгорнула свій полк прориву перед мінами української оборони.

Сили, створені для того, щоб прориватися в тил українців, відчайдушно кинулися на міни, безпілотники та протитанкові ракети українських десантно- штурмових сил.

Танковий штурм у Тоненькому

Як повідомляв УНІАН, Росія під Авдіївкою здійснила один із найбільших танкових нападів за всю історію війни, але ЗСУ не лише його успішно відбили, але й завдали ворогу нищівної поразки - росіяни втратили третину своїх танків.

Так, Росія атакувала за допомогою 36 танків і 12 бойових машин БМП вздовж дороги від окупованого Росією Тоненького до вільного села Уманське. Українська 25-та бригада помітила колону з 48 машин — і сильно вдарила по ній. Як зазначив OSINT-аналітик Kriegsforscher, знищено 12 танків і вісім БМП.

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