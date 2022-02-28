Мер закликав жителів столиці повідомляти про підозрілих людей і мародерів поліцію та військових.

Мер Києва Віталій Кличко попередив, що мародерів знешкоджуватимуть без попередження.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу Київської міської держадміністрації.

"Місто живе в нових умовах-умовах воєнного стану і загрози. І хочу наголосити: мародерів за законами воєнного часу, знешкоджуватимуть без попередження!", - зазначив мер.

Кличко закликав киян звертатися до правоохоронців і військових як тільки бачите підозрілих людей, мародерів.

"Ми повинні згуртуватися, як ніколи, дати відсіч і провокаціям в місті, Орді, що сюди рветься", - зазначив мер, додавши, що військові, правоохоронці, тероборона, небайдужі кияни роблять сьогодні все для оборони нашого міста.

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