Північнокорейці почали роззосереджуватися, а не сунуть по 50 осіб одночасно, розповів Станіслав Краснов.

Військовослужбовці КНДР у боях в Курській області РФ змінили тактику дій. Про це розповів командир взводу 95 окремої десантно-штурмової поліської бригади ЗСУ Станіслав Краснов в ефірі телемарафону.

Військовий зазначив, що північнокорейці дійсно повернулися на поле бою на Курщині, і це підтверджують спостереження через засоби аеророзвідки. За його словами, вони дещо змінили тактику, і пересуваються вже меншими групами.

"Якщо до того йшли групами до 50 людей, то зараз - 15-20. Але вони й далі лізуть, як таргани, на наші позиції. Десь накопичуються в посадках, намагаються прорватися. Але тут нічого не змінилося - вони і далі зазнають величезних втрат", - сказав Краснов.

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При цьому, додав він, росіяни в основному перебігають групами до 4 осіб, а от північнокорейці "вже отримали досвід дуже болючий і підлаштовуються під реалії сучасної війни, зокрема ховаються від ударів наших безпілотників, нашої артилерії і роззосереджуються".

Командир взводу повідомив, що ситуація на Курщині дуже напружена, росіяни постійно намагаються штурмувати позиції Сили оборони України, прорвати лінію оборони, але їм це не вдається, і вони зазнають величезних втрат. За його словами, окупанти дедалі рідше застосовують бронетехніку, а використовують велику кількість штурмових груп, пересуваючись по посадках.

"Для ворога це репутаційне питання, бо війна зараз іде на їх території, тому їм треба за будь-яку ціну хоча б якусь мінімальну перемогу отримати, тому вони кидають безжально свою піхоту на нашу лінію оборони, тому зазнають таких великих втрат", - сказав Краснов.

За його словами, після контратаки ЗСУ на Курщині росіяни кинули дуже великі сили, щоб запобігти подальшому просуванню української армії, але нічого вдіяти не змогли:

"Вони намагалися з інших боків контратакувати, щоб відтягнути наші засоби на інших флангах, але в них нічого не вийшло".

Участь військ КНДР у війні на боці РФ: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, 7 лютого президент України Володимир Зеленський сказав, що російська армія знову підтягла північнокорейських солдатів у Курську область РФ, і вони почали брати участь у штурмах на цьому напрямку.

За словами президента Зеленського, значну кількість окупантів знищено - йдеться про сотні російських і північнокорейських військових.

Зеленський зазначив, що ліквідація військових РФ і КНДР у Курській області важлива, тому що бої йдуть на російській території. На його думку, це дає змогу не давати ворогові можливості збільшити напругу проти міст України.

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