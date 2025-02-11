За словами дипломата, у Північній Кореї "тепло ставляться до росіян".

Російська Федерація відправляє окупантів, яких було поранено на війні в Україні, на лікування до Північної Кореї. Про це заявив посол у Пхеньяні Олександр Мацегора, який понад десять років працює у Москві, в інтерв'ю державним ЗМІ, пише Business Insider.

"Яскравим прикладом такого братнього ставлення є реабілітація сотень поранених солдатів СВО (спеціальна воєнна операція - так Росія називає війну в Україні) в корейських санаторіях і лікарнях", - зазначив посол.

За його словами, Північна Корея відмовилася брати за це гроші у РФ.

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"Все, що стосувалося перебування в КНДР, все це було абсолютно безкоштовно", - запевнив Мацегора.

Дипломат наголосив, що у Північній Кореї "тепло ставляться до росіян", а також згадав про декілька спільних студентських програм, які діють між країнами.

Мацегора додав, що професори з Пхеньяна приїдуть до великих російських міст, а саме Москви, Казані, Новосибірська та Владивостока, аби викладати корейську мову та проводити спільні заняття.

"Його висловлювання є ще однією ознакою того, як зміцнення альянсу між російським лідером Володимиром Путіним і північнокорейським лідером Кім Чен Ином проявляється на фронті війни і за його межами", - підкреслили у BI.

Водночас в Інституті вивчення війни наголосили, що відправлення Росією поранених солдатів до КНДР може свідчити про те, що таким чином у Пхеньяні переймають їхній бойовий досвід.

"Прибуття до Північної Кореї російських солдатів з бойовим досвідом, особливо якщо серед них є офіцери або унтер-офіцери, може дозволити російським військовим співпрацювати з північнокорейськими силами і поширювати уроки війни в Україні, поки вони нібито одужують", - зауважили аналітики.

Також в ISW зазначили, що запрошуючи професорів КНДР, Росія має намір підготувати ґрунт для майбутньої допомоги Північної Кореї у війні або ж допомогти в економіці воєнного часу, яка знаходиться під санкціями.

"Кремль, можливо, створює інформаційні умови для виправдання припливу північнокорейських громадян, які прибувають до Росії, щоб приєднатися до російської робочої сили або до російської армії", - зауважують експерти.

Участь КНДР у війні проти України - що відомо

Раніше видання The Times назвало справжню причину шалених втрат серед солдатів КНДР. За словами українських військових, з якими поспілкувалися журналісти, Північна Корея несе великі втрати через застарілу тактику своєї армії та відсутність належної підтримки їхніх атак з боку артилерії РФ.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що армія РФ знову підтягла північнокорейських солдатів у Курську область. За його словами, під час чергових штурмів українські бійці ліквідували сотні військових РФ та КНДР.

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