Маркарова стверджує, що в найближчі місяці буде серйозне збільшення поставок зброї на фронт і ППО для захисту українських міст.

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що літаки F-16 будуть залучені на поле бою на війні в Україні вже цього року.

Наразі українська дипломатія у Сполучених Штатах Америки працює над збільшенням кількості підготовки пілотів і персоналу, сказала вона в ефірі телемарафону.

"2024 рік - це рік, у якому ця спроможність (винищувачі F-16 - УНІАН) буде в нас, і її застосують на полі бою. Зараз ми працюємо над стрімким збільшенням кількості тренувань, збільшенням кількості підготовки підтримуючого персоналу і над наближенням поставок літаків", - заявила посол.

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Маркарова стверджує, що найближчими місяцями буде серйозне збільшення поставок зброї на фронт і ППО для захисту українських міст.

"Важлива також протиповітряна допомога. Це і питання додаткових установок, які вже почали заходити: було оголошення про той Patriot, який до нас потрапив з Німеччини. Ми працюємо над додатковими п'ятьма системами, які будуть заходити. Також системи, які були замовлені попередньо - NASAMS та інші - ми вже найближчим часом побачимо на службі в наших військах", - додала вона.

Винищувачі F-16 для України - деталі

Західні винищувачі F-16 допоможуть нашим захисникам, однак вони матимуть деякі обмеження на фронті. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Говорячи про терміни поставок літаків в Україну, він сказав: "Я знаю. Але я, на жаль, не можу про це розповісти".

За його словами, F-16 посилять протиповітряну оборону України. Вони дозволять Києву ефективніше протидіяти російським крилатим ракетам і влучно вражати наземні цілі.

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