Літакам доведеться залишатися "за 40 км або більше" від лінії фронту через ризик знищення, пояснив генерал.

Західні винищувачі F-16 допоможуть нашим захисникам, проте матимуть деякі обмеження на фронті. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian.

Говорячи про терміни поставок літаків в Україну, він сказав: "Я знаю. Але я, на жаль, не можу про це розповісти".

За його словами, F-16 посилять протиповітряну оборону України. Вони дозволять Києву ефективніше протидіяти російським крилатим ракетам і влучно вражати наземні цілі.

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Однак, підкреслив він, є межі можливостей F-16. Їм доведеться залишатися "за 40 км або більше" від лінії фронту через ризик, що Москва їх знищить.

F-16 для України - новини

Як повідомляв УНІАН, керівник Офісу президента Андрій Єрмак у статті на Atlantic Council і зазначив, що немає альтернативи зміцненню повітряного щита над нашою територією, і "одним із ключових компонентів цього повітряного щита стануть літаки F-16".

"Союзники України зобов'язалися поставити першу партію цього літа. Однак я маю наголосити, що цього недостатньо. Росіяни хваляться тим, що використовують тритонні керовані бомби проти України. Їхні бомбардувальники базуються на аеродромах у прикордонних районах Росії. Щоб нейтралізувати цю загрозу, нам, як і раніше, потрібні можливості великої дальності", - підкреслив керівник ОП.

Єрмак порівняв боротьбу українців проти росіян із боротьбою з осами: "Простіше кажучи, якщо у вашому районі є осине гніздо, ви можете полювати на них по одному зі змінним успіхом, або ви можете знищити саме гніздо. Наразі нам доступний тільки перший варіант, і навіть він дуже обмежений".

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