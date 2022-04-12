На Київщині триває розмінування, місцева влада все ще не рекомендує людям повертатися до своїх осель.
Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.
"Ми не рекомендуємо на цей момент повертатися людям в деокуповані райони. У першу чергу, це мінна небезпека, яка залишена окупантами: мінні поля, мінні пастки, боєприпаси, що не розірвалися", - розповів він.
За словами Павлюка, робота з розмінування триває.
"Але робота дуже кропітка і велика. Щодня ми дізнаємося про нові й нові обсяги цієї роботи...", - пояснив голова ОВА.
Він також повідомив, що до 31 травня у всій області планують відновити електропостачання. Водночас, поки що у 85 населених пунктах відсутнє газопостачання, але роботи у цьому напрямку також тривають - протягом 11 квітня 9 населених пунктів були підключені до газопостачання.
Павлюк додав, що наразі на вулицях звільнених населених пунктів працюють комунальники, яким допомагають добровольці. За його словами, комунальну техніку окупанти знищили, тому її залучають з Києва та інших районів області.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що Кличко не виключає, що окупанти можуть спробувати знову "захопити Київ за два дні".
Вас також можуть зацікавити новини:
- Генерал СБУ назвав головну загрозу для Путіна в Росії та оцінив шанси його вбивства
- Зміна керівництва війною в Україні не допоможе Росії змінити ситуацію – Білий дім
- Росія посилює протиповітряну оборону на окупованих територіях України: названі напрямки