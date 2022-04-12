До 31 травня у всій області планують відновити електропостачання.

На Київщині триває розмінування, місцева влада все ще не рекомендує людям повертатися до своїх осель.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

"Ми не рекомендуємо на цей момент повертатися людям в деокуповані райони. У першу чергу, це мінна небезпека, яка залишена окупантами: мінні поля, мінні пастки, боєприпаси, що не розірвалися", - розповів він.

За словами Павлюка, робота з розмінування триває.

"Але робота дуже кропітка і велика. Щодня ми дізнаємося про нові й нові обсяги цієї роботи...", - пояснив голова ОВА.

Він також повідомив, що до 31 травня у всій області планують відновити електропостачання. Водночас, поки що у 85 населених пунктах відсутнє газопостачання, але роботи у цьому напрямку також тривають - протягом 11 квітня 9 населених пунктів були підключені до газопостачання.

Павлюк додав, що наразі на вулицях звільнених населених пунктів працюють комунальники, яким допомагають добровольці. За його словами, комунальну техніку окупанти знищили, тому її залучають з Києва та інших районів області.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Кличко не виключає, що окупанти можуть спробувати знову "захопити Київ за два дні".

Вас також можуть зацікавити новини: