Мер столиці наголосив, що треба й надалі бути готовими до оборони.

Міський голова Києва Віталій Кличко не виключає, що окупанти можуть спробувати знову "захопити Київ за два дні".

Як повідомив міський голова Києва, про це він зі своїм братом Володимиром повідомили в ефірі американського телеканалу ABC.

"Те, що ворог відступив від Києва, не означає, що він відмовився від прагнення захопити столицю. Тому не можна виключати наступної спроби орків "взяти Київ за 2 дні". І столиця має й надалі бути готова до оборони", – наголосив Кличко

"Окупанти продовжують звірствувати і чинити геноцид українського народу в регіонах, у які вони вдерлися",– долав мер Києва.

Киян просять поки що не повертатися додому

Раніше Кличко закликав мешканців, які виїхали зі столиці через війну, утриматися від повернення ще принаймні тиждень. Також не рекомендується повертатися у свої домівки жителям звільнених від окупантів передмість Києва.

Нагадаємо, 6 квітня журналісти CNN з посиланням на американських і західних офіційних осіб написали, що Путін не обов'язково відмовився від спроб захопити Київ, навіть попри те, що в останні дні Росія перемикнула свою увагу на Південну і Східну Україну.

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