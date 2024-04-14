Вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.

Вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня. Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський у Facebook.

Він зазначив, що ворог також зосереджує зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець - Донбас, оволодінні населеним пунктом Часів Яр, створенні умов для подальшого просування до Краматорської агломерації.

"Реалізації планів противника заважає героїчна оборона наших бригад, які буквально вгризлися в землю, стримуючи щоденні атаки ворога. Використовуючи чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, у тому числі і розстріли, окремі групи піхоти противника вийшли до мікрорайону "Новий", але були знищені ударами FPV-камікадзе та вогнем артилерії. Разом з тим, загроза залишається актуальною, з урахуванням того, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня", - повідомив Сирський.