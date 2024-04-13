За словами головнокомандувача, армія РФ активно атакує позиції ЗСУ на різних напрямках фронту.

​​Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на Східному фронті останнім часом суттєво загострилася. За його словами, це пов'язано зі значною активізацією наступальних дій ворога після проведення в Росії так званих президентських виборів. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Ворог активно атакує наші позиції на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами при підтримці бронетехніки. На Покровському напрямку намагається прорвати нашу оборону використовуючи десятки танків та БМП. Цьому сприяє тепла суха погода, яка зробила танкодоступною більшу частину відкритих ділянок місцевості. Незважаючи на значні втрати, противник нарощує зусилля шляхом застосування нових підрозділів на бронетехніці, завдяки чому періодично добивається тактичного успіху", - наголосив генерал-полковник.

Сирський додав, що перший день його роботи в районі операції був присвячений саме Східному напрямку, аби вжити всі необхідні заходи для стабілізації обстановки, підвищити рівень ефективності українських військ та завдати максимальних втрат ворожим підрозділам.

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"За результатами заслуховування висновків щодо характеру дій противника були прийняті рішення, спрямовані на посилення найбільш проблемних ділянок оборони засобами РЕБ та ППО. Також, поповнені запаси дронів всіх типів, протитанкових ракет, переміщені додаткові резерви сил та засобів", - запевнив головнокомандувач.

За його словами, вкотре постало питання щодо досягнення технічної переваги над армією РФ у високотехнологічних видах озброєння. Сирський вважає, що лише це дозволить ЗСУ перемогти більшого за чисельністю противника та перехопити стратегічну ініціативу.

"Другою серйозною проблемою є підвищення якості підготовки військовослужбовців, насамперед піхотних підрозділів, для того, щоб вони могли максимально використовувати усі можливості бойової техніки та західного озброєння. В першу чергу вирішення цього завдання покладається на командування Сухопутних військ, яке у повному складі повернулося з району бойових дій", - зауважив головком.

Крім того, він відзначив українських бійців відзнаками та подарунками. Також Сирський особисто поспілкувався з військовими та обговорив поточну ситуацію.

"Ми усвідомлюємо реальний масштаб та ступінь загрози з боку противника і готові до проведення адекватних та ефективних дій", - підкреслив генерал-полковник.

Ситуація на фронті: останні новини

Як писав УНІАН, на одному з південних напрямків армія РФ в рази збільшила кількість штурмів, а саме поновила атаки на позиції українських військових біля Роботиного.

Водночас керівниця об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що українські війська продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Херсонської області в районі Кринок.

"Фактично, останнє коливання лінії зіткнення на лівому березі датується березнем. Далі змін позицій фактично не відбувалося. Зіткнення відбуваються в такій місцевості, де неможливо зафіксуватися однозначно. Ми маємо конкретні позиції, працюємо над розширенням плацдарму", - пояснила Гуменюк.

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