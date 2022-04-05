Він також припустив, що росіяни навряд чи повернуться на позиції поблизу Києва та не зможуть взяти Харків.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович озвучив нові терміни закінчення війни. Також він розповів, чи повернуться окупанти на позиції поблизу Києва та чи зможуть вони захопити Харків.

Про це він повідомив в ефірі національного марафону.

"Кінець квітня - початок травня вони здохнуть, не зможуть наступати. Навіть якщо залишаться на нашій території, тільки зʼявиться зеленка, будемо лупити їх стоячих на місці, силами воєнних і місцевих, селяни швидко їм покажуть як це - стояти на місці в країні, яка тебе ненавидить", - поділився Арестович припущеннями щодо того, коли закінчиться війна.

Він також припустив, що росіяни навряд чи повернуться на позиції поблизу Києва.

"Вони не збираються повертатися, ніхто на війні, навіть росіяни, не здають оборонні позиції для того, щоб їх знову брати. Простіше утримувати на місці. По-друге, для того, щоб їх взяти, треба угруповання навіть більше, ніж вони застосували спочатку. А де його взяти, нема, вони вже останні резерви тягнуть. Вони зосереджують сили на сході. Треба бути повними ідіотами, щоб знову кидати сили на Київ. Якщо підуть знищимо", - сказав Арестович.

Він підтвердив, що зі сходу українські війська чекають наступу, однак в його успіх він теж не вірить, адже спроби наступу вже кілька разів відкладали.

"Ніякий Харків ніхто не візьме, це тактично неможливо. На півдні Ізюма вони зосередили величезну кількість військ, вони отримали поразку від наших захисників там, також самовиснажилися, там поповнюють угруповання, але воно настільки різношерсте, різні відомства, різні за терміном перебування частини. Ніхто зараз не може сказати, коли вони почнуть, але вони тричі вже переносили, мабуть, будуть ще переносити", - підсумував Арестович.

Щодо ситуації в Маріуполі, то, за його словами, зараз там спостерігається певне затишшя.

"Є певне затишшя, але це не те, що припинили стріляти, це означає, шо ворог виснажився. Наші захисники його виснажили, і вони потребують паузи на поповнення своїх сил, щоб знову піти в атаку на наші позиції. І те, що вони перекинули частину підрозділів 5-ї армії, яка на далекому сході знаходиться, є останнім резервом російських військ, показує, що наші війська їх там виснажили і знищили", - повідомив радник керівника ОП.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українські військові пошкодили повітряний пункт управління та фрегат окупантів. Як розповів Арестович, йдеться про ітак типу Іл-22, який здійснив аварійну посадку в одному з аеропортів РФ, та фрегат типу "Адмірал Ессен".

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