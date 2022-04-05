Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українські військові пошкодили повітряний пункт управління та фрегат окупантів.
Про це він повідомив у відеозверненні.
"Два видатних досягнення Збройних сил України за минулу добу. Перше - наше ППО або повітряні сили, ми ще не знаємо, пошкодили повітряний пункт управління (окупантів - УНІАН). Це унікальний літак типу Іл-22, який здійснив аварійну посадку в одному з аеропортів РФ", - розповів Арестович.
Крім того, українським військовим владося пошкодити фрегат російського флоту типу "Адмірал Ессен".
"(Це відбулося - УНІАН) також завдяки мужності і професіоналізму наших захисників", - наголосив він.
Нагадаємо, Росія поширює фейк про нібито застосування ЗСУ хлору та фосфору на півдні і сході України.
В РНБО зазначають, що це чергова спроба окупантів підготувати інформаційне поле для виправдання воєнних злочинів РФ та намагання залякати населення на тлі передислокації окупаційних військ на Донбас та південь України.