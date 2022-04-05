Йдеться про літак типу Іл-22, який здійснив аварійну посадку в одному з аеропортів РФ, та фрегат типу "Адмірал Ессен".

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українські військові пошкодили повітряний пункт управління та фрегат окупантів.

Про це він повідомив у відеозверненні.

"Два видатних досягнення Збройних сил України за минулу добу. Перше - наше ППО або повітряні сили, ми ще не знаємо, пошкодили повітряний пункт управління (окупантів - УНІАН). Це унікальний літак типу Іл-22, який здійснив аварійну посадку в одному з аеропортів РФ", - розповів Арестович.

Крім того, українським військовим владося пошкодити фрегат російського флоту типу "Адмірал Ессен".

"(Це відбулося - УНІАН) також завдяки мужності і професіоналізму наших захисників", - наголосив він.

Нагадаємо, Росія поширює фейк про нібито застосування ЗСУ хлору та фосфору на півдні і сході України.

В РНБО зазначають, що це чергова спроба окупантів підготувати інформаційне поле для виправдання воєнних злочинів РФ та намагання залякати населення на тлі передислокації окупаційних військ на Донбас та південь України.

Вас також можуть зацікавити новини: