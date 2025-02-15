Генсек Альянсу зазначив, що не знає, як розвиватимуться переговори, оскільки вони ще не почалися.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відреагував на заяву спецпредставника США з питань України та Росії Кіта Келлога щодо термінів врегулювання війни.

"Я не можу гарантувати, що це буде зроблено через 180 днів. Це було б чудово, але я не можу цього гарантувати", - сказав він, передає РБК-Україна.

Генсек додав, що не знає, як розвиватимуться переговори, оскільки вони ще не почалися:

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"Тому не буду спекулювати на тому, які кроки можуть бути зроблені далі. І, до речі, це буде дуже залежати від того, що вирішить президент Зеленський і його команда. Вони обов'язково будуть за столом переговорів, тому що це стосується їхньої країни".

Коли закінчиться війна в Україні: заява Келлога

Нагадаємо, спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що війна в Україні має закінчитися швидше, ніж через рік:

"Я публічно беру 180 днів, щоб задіяти всі сторони".

За його словами, адміністрація президента США Дональда Трампа за останні 30 днів досягла більше в питанні врегулювання ситуації в Україні, ніж попередня адміністрація Джо Байдена за останні три роки.

Він також пояснив, у чому специфіка підходу Трампа до закінчення війни: мовляв, американський лідер дивиться на це "з точки зору гуманності".

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