Спецпредставник вважає, що адміністрація Трампа досягла більше у питанні врегулювання війни, ніж попередня адміністрація за 30 днів.

Адміністрація президента США Дональда Трампа за останні 30 днів досягла більше у питанні врегулювання ситуації в Україні, ніж попередня адміністрація Джо Байдена за останні три роки, повідомив спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог під час Мюнхенської безпекової конференції 15 лютого.

"Президент Трамп менше ніж 30 днів в офісі, і за останні 30 днів ми досягнули більше, ніж остання адміністрація за три роки", - сказав Келлог.

Він також пояснив, у чому специфіка підходу Трампа до закінчення війни: мовляв, американський лідер дивиться на це "з точки зору гуманності".

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"Коли було сказано, що треба все зробити, щоб завершити війну, президент Трамп трошки по-іншому на це дивиться. Якщо говорити про війну, це людський вимір. Він дивиться з точки зору гуманності. Втрати на українській стороні перевищують у три рази те, що втратила Америка в Кореї і В’єтнамі разом. Це майже рівень Другої світової війни", - наголосив Келлог.

Водночас він підкреслив, що разом із закінченням війни потрібно "забезпечити, щоб був український суверенітет, щоб Україна була захищена у своїх правах".

На думку спецпредставника, війна в Україні повинна закінчитися швидше, ніж через рік:

"Я публічно беру 180 днів, щоб задіяти всі сторони".

Також Келлог пояснив свою роль у переговорах, зазначивши, що відповідає за український і європейський напрямок, спецпредставник Стів Віткофф - за напрямок РФ.

"Важливо розуміти, у нас одночасно є напрямок України і напрямок Росії. У нас представник Віткофф задіяний, тому що відповідає за російський напрямок. Я відповідаю за український і європейський. Ми це робимо для швидкості, тому що питання - коли це закінчиться. Я живу за часом Трампа - він просить сьогодні, а завтра запитує, чому ще не зроблено", - сказав Келлог.

Інші заяви політиків на Мюнхенській безпековій конференції

Як повідомляв раніше УНІАН, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що все ж найдешевший спосіб захистити Україну - прийняти її в НАТО, і якби Україна була у складі Альянсу, за її словами, війна ніколи б не почалася. Також вона зауважила, що якщо не НАТО, то союзники мають запропонувати Україні те, що буде "настільки ж надійним, як членство в НАТО".

Кандидат на посаду нового канцлера Німеччини, лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц заявив, що Україна не повинна відмовлятися від членства в НАТО до початку переговорів з РФ. Крім того, він висловив готовність надати Україні ракети Taurus, але за згоди всіх європейських партнерів.

Президент України Володимир Зеленський 15 лютого під час Мюнхенської конференції заявив, що не відмовиться від переговорів щодо членства України в НАТО. Також він дорікнув членам Альянсу в тому, що вони йдуть на поводу в російського диктатора Путіна.

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