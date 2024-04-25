За його словами, у російської армії проблеми ті самі, що й в української.

Командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", полковник ЗСУ Павло Паліса висловив вдячність екс-головкому Валерію Залужному за підтримку і допомогу.

"Він ніколи не відмовляв, йшов на зустріч. Так само і теперішній головнокомандувач вникає в проблеми, допомагає. Наша справа, незалежно від того, що змінюється в Києві - робити свою роботу", - сказав він в інтерв'ю "Суспільному".

Він зазначив, що поки замало пройшло часу, щоб загалом оцінювати роботу Сирського.

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"Але протистояння на лінії зіткнення заходить в жорсткі рамки й треба щось змінювати. Залучати нові технології, нові комбінації їхніх застосувань. 93-тя бригада тримала оборону Бахмута. Зараз ви робите це ж на Бахмутському напрямку. Наскільки для вас тут, в принципі, міняється війна? Зміни проявляються й у способах виконання завдань противником, і у нашій протидії. Постійна динаміка і розвиток технологій, їхнє удосконалення, комбінування. На початку зміни були, напевно, раз на шість місяців. Зараз я б цей термін скоротив до чотирьох. Зразки озброєнь, технології, їхні комбінації, які ми застосовуємо зараз, рік тому у Бахмуті кардинально б змінили ситуацію", - сказав Паліса.

За його словами, у російської армії проблеми ті самі, що й в української.

"Але вони мають великий ресурс - як людський, так і фінансовий, який допомагає вирішувати ці питання. Завдяки людському ресурсу вони мають можливість більше часу приділяти підготовці, ротації, поповненню. Тож швидше нарощують зусилля на потрібному напрямку. Ворог вчиться швидко. Це необхідно враховувати й при плануванні, і при підготовці відповідних заходів, операцій і таке інше. Але ми можемо з ними боротися ефективно", - додав він.

Оцінка Сирського і Залужного - деталі

Генерал Валерій Залужний був дуже ефективним на посаді головнокомандувача Збройних сил України, і генерал Олександр Сирський – не гірший. Так зміну військового командування в Україні прокоментував генерал армії Сполучених Штатів Америки Уеслі Кларк.

"Генерал Залужний був дуже ефективним головнокомандувачем Збройних сил. На Заході ніхто не очікував, що Україна виживе. Генерал Сирський – не гірший. Ми ще не зустрічалися. Але, здається, у нього дуже успішна історія військового командувача", – сказав він.

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