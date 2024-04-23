Подоляк каже, що необхідно вирішити деякі логістичні складові.

Колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний може розпочати роботу на посаді посла у Великій Британії вже за декілька тижнів.

Про це розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телеканалу Київ24. За його словами, питання агреману (попередня згода уряду на прийняття певної особи як глави дипломатичного представництва іншої) та протокольних процедур вже узгоджені.

"Я думаю, що це питання вже тижнів. Деякі логістичні складові ще треба вирішити. Я тут не бачу взагалі вже "політизації" навколо прізвища пана Залужного", - сказав радник голови ОП.

Подоляк вважає, що суспільству варто "спокійніше" ставитися до питань відставок, хоча про це й важливо говорити. "Мені здається, що треба спокійніше ставитися до будь-яких ротацій управлінських кадрів. Тому що війна - це суттєве кризове явище, м'яко кажучи, і не всі витримують навантаження. Чи навпаки - десь треба підсилювати управлінські складові", - каже він.

Що відомо про нову посаду Залужного:

Нагадаємо, 8 лютого президент Вородимир Зеленський звільнив генерала з посади Головнокомандувача Збройних сил України. Очільник держави заявляв, що запропонував йому залишитися в його команді.

Вже згодом стало відомо, що Залужний має обійняти посаду Надзвичайного і Повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Зеленський зазначав, що колишній головнокомандувач сам обрав для себе дипломатичний напрямок.

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