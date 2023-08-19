За його словами, обидва накази спрацювали добре.

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук у ніч повномасштабного вторгнення віддав два ключові накази.

Як розповів генерал-лейтенант в ефірі телемарафону, перший наказ було віддано о 3:20 - на території України оголосили план "Килим", після якого всі повітряні судна мали залишити повітряний простір країни або переміститися на найближчий аеродром.

"Я на власні очі бачив, як очищується повітряний простір України. Буквально за 20 хвилин не було жодного літака в повітряному просторі", - згадує офіцер.

Другий наказ було віддано о 3.50 - всю військову авіацію підняли в повітря, оскільки очікувалося, що в першу чергу РФ битиме по аеродромах, інфраструктурі, зенітних комплексах та радіолокаційних засобах. Всю техніку було розосереджено, а підрозділи змінили свою дислокацію.

"Нам вдалося зберегти те озброєння та техніку, яку зараз маємо", - підсумував Олещук.

Що ще сказав Олещук

За словами командувача ПС, союзники розраховували, що українські військові опановуватимут ЗРК Patriot щонайменше 10 місяців. Проте цей процес завершили за 10 тижнів.

Олещук додав, що в перші дні повномасштабної війни на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським доповів про необхідність посилення ППО. Систему ППО вдалося суттєво просунути вперед завдяки військовій допомозі від країн-партнерів. Умовно один NASAMS у складі 5-12 пускових установок може замінити п'ять С-300.

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