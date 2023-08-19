Олещук зауважив, що українські військові підтвердили свій професіоналізм.

Союзники розраховували, що українські військові опановуватимут ЗРК Patriot щонайменше 10 місяців. Проте цей процесч завершили за 10 тижнів.

Про це заявив командувач Повітряних сил ЗС України Микола Олещук, виступаючи в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Коли ми готувалися на американський Patriot, була програма написана на 10 місяців. Після цього, як хлопці приїхали на навчання в США, інструктори ухвалили рішення, що нашим хлопцям достатньо 10 тижнів, щоб опанувати цю техніку. Тому я пишаюся персоналом Повітряних сил України", – заявив генерал-лейтенант.

Олещук додав, що в перші дні повномасштабної війни на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським доповів про необхідність посилення ППО.

"Тих сил і засобів, які в нас були на той час, було дуже мало. Ми знали, що тими силами і засобами, які є, ми просто завдання не виконаємо", – зазначив Олещук.

Втім, систему ППО вдалося суттєво просунути вперед завдяки військовій допомозі від країн-партнерів. Умовно один NASAMS у складі 5-12 пускових установок може замінити п'ять С-300.

Що ще казав Олещук

Сьогодні командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук розкрив деталі про українських пілотів, які навчатимуться на винищувачах F-16.

За його словами, система підготовки в цих країнах є досить гнучкою. До кожного українського пілота інструктора підходять індивідуально.

"Напередодні підготовки мої два пілоти були протестовані інструкторами Сполучених Штатів Америки. Якщо взяти загальну підготовку, за якою вони займаються, то загальна підготовка складає 32 місяці. По нашим двом пілотах було прийнято рішення, що вони зможуть опанувати літак F-16 за чотири місяці", - додав генерал-лейтенант Повітряних сил Микола Олещук.

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