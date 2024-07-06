Цілком реальним є повернення українського флоту в Севастополь, зазначив віцеадмірал.

Триває війна в Україні, і через Кримський міст відбувається постачання техніки, зброї, обладнання для російської армії на фронт, тому він є військовою ціллю і має бути знищений.

Про це сказав віцеадмірал, командувач Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України Олексій Неїжпапа в інтерв’ю журналістці телеканалу "1+1" Наталії Мосейчук. Відповідаючи на запитання щодо доцільності знищення Кримського мосту, командувач ВМС зазначив, що це логістичний об’єкт ворога, який має бути знищений.

"Кримський міст - це логістичний ланцюг, який працює на агресора. І всі логістичні ланцюги для перемоги повинні бути знешкоджені. Тому, звісно, міст це така ціль", - сказав він. При цьому зазначив, що по Кримському мосту, зараз в менших об’ємах, ніж було у 2022 році, коли він був уражений, і далі відбуваються різні поставки на фронт для ворожої армії. "Але все ж таки залишається ланцюжком постачання для окупаційних військ. І для військових це буде військова ціль. Вона є і залишається", - наголосив Неїжпапа.

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Він вважає, що досяжною є ціль заходу українських кораблів у Севастополь (Крим). "Знаєте, як в тій російській пісні: "Я знаю то, что "невозможное возможно". Звісно, що інакше не може бути. Я вже казав, що ми повинні до кінця дійти", - наголосив Неїжпапа.

Він наголосив, що в Криму є багато українців, і ми їх також захищаємо, тому не застосовуємо зброю по цивільних об’єктах. За його словами, такі злочини у практиці Росії, яка б’є по цивільних об’єктах в Одесі, Харкові та інших містах.

"Українці бережіть себе. Ми повернемося і все поставимо на свої місця. Не треба перебувати поряд з військовими об’єктами в Криму, обходьте їх стороною і не наражайтесь на небезпеку, бо це цілі для Сил оборони України", - сказав Неїжпапа. За його словами, громадяни України, які там проживають, будуть відновлювати життя в Криму.

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Як повідомляв УНІАН, речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук зазначав, що російські окупанти намагаються вибудовувати чергові "паркани", щоб захистити Кримський міст, але їм це не допоможе.

За його словами, для росіян проблема в тому, що повністю перекрити Керченську протоку вони не можуть, бо там відбувається мореплавство і під іноземними прапорами. Плетенчук зазначає, що жоден об’єкт не може бути захищений на 100%, якщо є бажання, щоб це знищити.

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