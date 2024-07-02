В ВМС зазначають, що Керченська паромна переправа відновлена після удару.

Російські окупанти намагаються вибудовувати чергові "паркани", щоб захистити Кримський міст, але їм це не допоможе. Про це сказав речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Ворог намагається весь час якийсь черговий паркан побудувати", - наголосив він.

За його словами, для росіян проблема в тому, що повністю перекрити Керченську протоку вони не можуть, бо там відбувається мореплавство і під іноземними прапорами.

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"А захистити не можуть на 100%, бо ніщо не можна захистити на 100%, якщо є бажання, щоб це знищити", - сказав Плетенчук.

Він також розповів, що російські окупанти відновили роботу Керченської паромної переправи після удару.

"Питання наскільки її вистачить", - додав речник ВМС України.

При цьому він зазначив, що у ворога вибору особливого немає, бо ця переправа "приймає на себе більше як три четверті вантажів".

За його словами, саме вона забезпечує російське військове угрупування в Криму і на півдні України.

"Відповідно це законна військова ціль", - сказав він.

Також речник зазначив, що саме з цих причин попереднє ураження по переправі було не випадковим.

Як росіяни захищають Кримський міст

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Андрій Юсов зазначав, що російські окупанти намагаються посилити захист Кримського мосту від ударів Сил оборони.

За його словами, ворог зводить нові фортифікаційні споруди, посилює морські фортифікації, інженерні роботи проводить. При цьому додав, що це стосується як класичних систем, так і кустарних, коли просто баржами прикриваються якісь шляхи і напрямки.

Юсов підкреслив, що це не нова тактика, бо раніше росіяни вже намагалися захиститися.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов зазначив, що в Криму продовжуватиметься тиск на російських окупантів – будуть атаки з повітря, використовуватимуться морські ударні безпілотники та проводитимуться таємні спецоперації.

Україна вже двічі завдавала ударів по Кримському мосту – в жовтні 2022 року та в липні 2023-го.

В ніч проти 30 травня ЗСУ успішно атакували поромну переправу росіян у Криму. За даними Генштабу, Сили оборони завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яку ворог активно використовував для забезпечення свого угруповання військ.

Тоді Плетенчук зазначав, що в Криму і надалі будуть відбуватися подібні ситуації з тими об'єктами, які є частиною військової інфраструктури, логістики.

За його словами, ця переправа була фактично основною логістичною гілкою для забезпечення російського угрупування, яке перебуває у Криму та відповідно угрупування, яке знаходиться у південній частині України. Плетенчук наголосив, що йдеться загалом про Таврійський напрямок.

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