Путіну відзвітували деякі командири про перекидання своїх підрозділів з фронту в Україні до РФ.

Росія продовжує перекидати сили з менш пріоритетних ділянок фронту в Україні в зону операції ЗСУ у Курській області.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, командири російської 810-ї морської піхотної бригади, 155-ї морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот, Східний військовий округ), 11-ї повітряно-десантної (ПДВ) бригади, 56-го полку ПДВ (7-а дивізія ПДВ) і 51-го полку ПДВ (106-а дивізія ПДВ) доповіли правителю РФ Володимиру Путіну про бойові завдання на російських територіях, які межують з Україною. Ймовірно, йшлось саме про Курщину.

Зазначається, що раніше того ж дня Путін провів зустріч з начальником свого Генштабу Валерієм Герасимовим і начальником Головного оперативного управління Генштабу, генерал-полковником Сергієм Рудським. Вони обговорювали російську відповідь на українське "вторгнення" в Курську область.

Відео дня

Інститут вивчення війни спостерігав за бойовими діями 810-ї морської піхотної бригади, 155-ї морської піхотної бригади та 11-ї бригади повітряно-десантної дивізії у Курській області. Зокрема, були докази, що військове командування РФ нещодавно перемістило підрозділи 56-го полку дивізії з району Роботине назад в Росію.

Поки що аналітики не бачили інформацію щодо того, що підрозділи 51-го полку повітряно-десантної дивізії воюють на Курщині, однак їхній командир звітував Путіну про переміщення військових до РФ. Це дозволяє припустити, що його солдати також з'являють у районі Курщини. В останні місяці вони воювали на Сіверському напрямку разом з іншими підрозділами 106-ї дивізії ПДВ.

Крім того, в ISW припускають, що РФ передислокувала й бійців 810-ї та 155-ї морських піхотних бригад із лінії фронту на півночі Харківської області і підрозділи 11-ї бригади ВДВ із Часового Яру.

"Військове командування РФ чинить опір оперативному тиску з метою передислокації сил з пріоритетної наступальної операції із захоплення Покровська в Донецькій області. Та, ймовірно, продовжить перекидати сили з менш пріоритетних наступальних операцій в інших частинах театру бойових дій для оборони в Курській області", - наголошують аналітики.

Війна в Україні - операція на Курщині

Президент Володимир Зеленський заявляв, що операція ЗСУ в Курській області зірвала плани Росії окупувати Суми.

"Наступний їхній крок був, і вони вже все підготували - на півночі нашої держави. Якраз з боку міста Суми, з боку Курської області. І різниця в тому, що ми превентивно це зробили, щоб вони не захопили наше місто. І ми раніше це змогли зробити".

The Telegraph заявляв, що операція ЗСУ у Курській області - це найефективніший наступ за всю війну.

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