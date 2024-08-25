За словами президента, Україні вдалося перешкодити таким планам РФ.

Росія хотіла окупувати українське місто Харків, а наступний крок мав бути з боку міста Суми. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтервʼю представникам індійських засобів масової інформації.

Говорячи про Курську операцію, він підкреслив, що Україна не вторгалася на територію Росії. "Російська Федерація вторглася на нашу територію 10 років тому. Окупувала і вбивала людей", – сказав глава держави.

Він наголосив, що Росія підготувала вторгнення на Харківщині і хотіла окупувати 1,5-мільйонне місто Харків: "А сьогодні саме 1,5 мільйона людей там живуть. Тому що Росія вторглася на цей напрямок, і люди зі знищених домівок в маленьких містечках і селах Харківського регіону переїхали в Харків. Там зараз 1,5 мільйона. Росія хоче окупувати це місто", – сказав Зеленський.

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Так, зауважив він, і цю частину операції росіян було зупинено. "Ми зірвали їм цю наступальну операцію. А наступний їхній крок був, і вони вже все підготували – на півночі нашої держави. Якраз з боку міста Суми, з боку Курської області. І різниця в тому, що ми превентивно це зробили, щоб вони не захопили наше місто. І ми раніше це змогли зробити", – підкреслив глава держави.

Водночас, зауважив Зеленський, президент Росії Володимир Путін окуповує наші території і не думає про свої.

"Ми прекрасно розуміємо, що це саме так. Бо протиповітряна оборона в Росії, ми ж знаємо. Ми зараз завдаємо ударів по їхній енергетиці після того, як вони б’ють по нашій енергетиці, ми б’ємо по їхній, по їхніх військових аеропортах. І ми знаємо, де у них є ППО, а де немає. Все перевірено. Щоб ви знали, ППО є навколо дач Путіна, ППО є навколо Москви, ППО є в Санкт-Петербурзі. А ППО в звичайних містечках, містах, в Курській області, тощо, куди ми зайшли швидко, там нічого немає", – зауважив він.

Президент додав, що там є російські військові, але такої потужної ППО, як "навколо домівки товариша Путіна", у них немає.

"Тому абсолютно зрозуміло, що утримати він це не може. І він повинен вже почати відчувати цю війну. І він буде її відчувати. У нас більше немає ніякого шансу. Тому що інакше, якщо ви його не зупиняєте, якщо дипломати світу не хочуть його ізолювати тотально, він буде продовжувати свої військові дії, вбивати наших дітей. Ми йому показали один раз зараз на Курському напрямку", – сказав Зеленський.

Курська операція України

Як повідомлялося, раніше ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман висловив думку, що українським військам є сенс рухатися територією Росії вздовж кордонів України, аби створювати так звану санітарну чи "сіру" зону.

Операція ЗСУ у Курській області – це найефективніший наступ за всю війну. Українська розвідка виявила слабкі місця росіян – спецпризначенці заздалегідь перетнули кордон, щоб підготувати територію. Коли 6 серпня ЗСУ перетнули російський кордон – це був хрестоматійний приклад того, що стратеги називають загальновійськовим маневром.

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