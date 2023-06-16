Одна з груп ЗСУ працювала у тилу противника, перерізаючи логістику та комунікації.

Воїни 3 окремої штурмової бригади просунулися під Бахмутом, пропрацювавши кілька варіантів розвитку подій. Першими з позицій тікали "вагнерівці", хоч ватажок бойовиків Євген Пригожин запевняв, що втікачами були окупанти із 72 бригади ЗС РФ.

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів комбат 3 ОШБр Петро Горбатенко "Ролло".

"Коли рухався другий штурмовий батальйон, з позицій втекли "вагнера". Тікали в паніці. Пригожин далі розповідав, що то 72 бригада ЗС РФ побігла. Та ні, – побігли саме підрозділи "Вагнера". Це дозволило перейти до етапу з бронетехнікою. Ми не просто по-дурному йшли в лоб – "хто кого перестріляє". Ми провели маневр, обійшли, перерізали їм логістику, інші позиції вибили штурмом. На цих позиціях противник був зажатий, його поступово знищували. Звісно, з пропозицією здатись в полон", - розповів "Ролло".

Комбат зазначив, що потім воїни повторили цю тактику без штурмів "у лоб". При цьому одна група добу діяла в тилу противника, перерізаючи логістику та комунікацію.

"Росіянам не надходили боєприпаси і допомога, резерви знищувала далекобійна артилерія ще на підході. Таким чином противник був знищений, подавлений і вибитий з позицій", - зазначив комбат.

За словами "Ролло", у полон потрапляли звичайні солдати РФ. Живих офіцерів не було, тільки мертві.

"У нас люблять говорити про чмобіків і тому подібне. Але такого немає. Це серйозний противник, який хоче і вміє воювати. Не можна недооцінювати і глумитися. Глумління про чмобиків ніби й нас трішки принижує. Якщо це чмобіки, і все так легко – то ідіть з ними самі воюйте. Це ж правда чмобіки? (посміхається - УНІАН). Нехай вони обмануті своєю ідеологією або воюють за гроші, але вони прийшли і готові битись. І воюють, повірте, добре", - зазначив комбат.

Просування під Бахмутом

На початку травня українські воїни пішли вперед на цьому напрямку фронту. За кілька днів з'явилися перші результати. Увечері 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що упродовж тижня наші війська на правому фланзі просунулися на 3,5 км, а на лівому - на 1,5 км.

15 червня лейтенант батальйону "Свобода" Роман Конон повідомив про певні успіхи Сил оборони України на Бахмутському напрямку, однак не уточнив, про що саме йдеться.

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