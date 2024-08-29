За його словами, усвідомлення реальності приходить, коли з'являються перші поранені та загиблі.

Комбриг 15 бригади артилерійської розвідки полковник Олександр Попов заявив, що "романтика війни" розсіюється швидко. Це стається, коли є перші поранені, загиблі та море вогню навколо тебе.

Як зізнався офіцер в інтерв'ю УП, війна для нього почалась не в 14-му році, а в 13-му, коли виконував завдання у складі 18-го окремого вертолітного загону в Демократичній Республіці Конго.

Ми залучались для перевезення вантажів для наземних контингентів в різних віддалених регіонах, там же у більшості гірські райони. Також перевозили пасажирів місії ООН, возили заарештованих, звільнених полонених, продукти.

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Попов повернувся в Україну в травні 2014 року, вже за тиждень знову прийняв свою штатну посаду і перебував на Кримському перешийку.

"Ще засмага не пройшла африканська, а вже пішла кримська", - пригадав полковник.

Комбриг зазначив, що порівнюючи інтенсивність, складність, те, що відбувалося в Африці, – це були іграшки насправді. В Україні була інша війна.

"Ти воюєш з повстанцями, які мають на озброєнні у більшості випадків у кращому разі китайський "Калашников". Це не жарт, я часто такі бачив: виглядає як "Калашников", але там ієрогліфи на ньому. Траплялись у повстанців цих подекуди РПГ радянські, було 2-3 якихось гаубиці ну і пару великокаліберних кулеметів. Тому, повернувшись з Африки, десь ще існував в мені маленький романтизм. І це насправді так печально. Бо до 14-го року наша армія мала такі собі підготовку і забезпечення, та й узагалі уявлення, що ж це насправді є війна", - зазначив Попов.

Він також додав, що моральна готовність до реальних дій була скривленою. Військові мали ще "цей романтизм на хвилях пісень різних". Але все це швидко припиняється, коли є перші поранені, загиблі та море вогню навколо тебе.

"Я пам'ятаю у 2014 році, це був липень. Я недовго був на Кримському перешийку, і ми отримали задачу виконувати завдання на сході України. Це був район Дебальцевого. Ти дивишся навкруги ввечері – а небо горить. От просто горить. Інтенсивність боїв чомусь вдень там була середня, а от десь починаючи з восьмої вечора до першої ночі був такий лютий двіж. І тоді вже спадає це романтичне більмо трохи з очей. І ти розумієш, де ти знаходишся і що те, чому тебе навчали, трохи не відповідає дійсності. Десь так – абсолютно", - зазначив комбриг.

Полковник наголосив, що військові повинні набиратися досвіду, щоб виконати завдання і зберегти життя своїх людей. Тоді у підрозділі Попова не було жодного пораненого або загиблого. Він був командиром батареї в 26-ій артилерійській бригаді, яка прикривала вихід військ під час відомої операції в Дебальцевому, якою тоді командував генерал Сирський.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що основною метою окупантів на Покровському напрямку є створення південного флангу. Він зауважив, що зараз Україна перебуває в стадії стратегії оборонного типу, мета якої – виснаження ворога.

Раніше співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий заявив, що ситуація на Покровському напрямку критична. Він зазначив, що росіяни швидко просуваються. Уже ускладнено логістику ЗСУ, оскільки ворог взяв під вогневий контроль один з головних логістичних шляхів.

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