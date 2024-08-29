Дрони завітали в Ростовську та Кіровську області.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив інформацію про ураження ще одного стратегічного об'єкта на території РФ.

"У ніч на 28 серпня завдано удару по нафтобазі "Атлас", що в Ростовській області РФ. В результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об'єкта. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння", – повідомили в Генштабі.

Там також додали, що завдання виконали підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил та Головного управління розвідки МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

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Крім того, українські захисники вразили нафтобазу "Зеніт" у Кіровській області та польовий артилерійський склад російських військ "Запад" у Воронезькій області РФ.

"Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів та припинення Росією збройної агресії проти України", – додали в Генштабі.

Атаки на територію РФ: що відомо

Напередодні джерело УНІАН в спецслужбі повідомило, що ГУР у спільній операції з ССО уразили нафтобазу ФДКУ "Атлас" управління Федеральної агенції державних резервів.

Згодом у мережі з'явилися супутникові знімки атакованого об'єкта. Зокрема, на світлинах видно, що після удару загорілися два резервуари з паливом, ще декілька мають сліди ушкоджень.

Тим часом джерело УНІАН в українській розвідці повідомляло, що дрони ГУР МО України уразили нафтобазу в Кіровській області РФ. Йшлося про нафтобазу ФДКУ "Зеніт" в районі населеного пункту Котельнич. Удару було завдано за допомогою щонайменше п’ятьох БПЛА. Внаслідок цього виникла пожежа на двох резервуарах нафтобази.

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