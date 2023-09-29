Жінці загрожує довічне ув’язнення.

Служба безпеки України затримала "на гарячому" чергову агентку російської ФСБ, яка коригувала повітряні атаки РФ по позиціях Сил оборони на Донеччині. Серед основних цілей росіян були підрозділи ЗСУ, які залучені до проведення контрнаступальних операцій у районі Бахмута, повідомляє СБУ.

За даними слідства, жінка передала росіянам 8 локацій українських військ, які рухалися у напрямку передової. Однак, правоохоронці викрили її ще на початковому етапі та поінформували командування ЗСУ про потенційні загрози.

"Після цього було проведено комплексні заходи щодо убезпечення українських захисників на вказаному напрямку, а саму російську агентку затримано на спробі передачі нових розвідданих агресору", - розповіли у відомстві.

Агенткою ворога виявилася мешканка Торецька, яку російська спецслужба дистанційно завербувала на початку цього року. Із нею співпрацювала зрадниця з тимчасово окупованої частини регіону - її подруга, яка "працює" в окупаційному "управлінні ФСБ по ДНР".

За її вказівками, жінка самостійно обходила територію міста та його околиці й приховано фіксувала військові об’єкти ЗСУ. Дані вона надсилала "зв’язковій" у месенджер, а після відправки повідомлень - одразу видаляла їх з телефону.

Наразі жінка отримала підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Ворожа поплічниця вже перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно СБУ у Миколаєві та Запоріжжі затримала ще двох агітаторів російських спецслужб, які масово поширювали в інтернеті заклики на підтримку агресивної політики Кремля та "приєднання" територій України до складу Росії. Одним з агентів ГРУ РФ виявилася жінка, яка обіймала посаду в одному з ліцеїв Миколаєва.

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