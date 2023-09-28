Одним з агентів ГРУ РФ виявилася жінка, яка мала посаду в одному з ліцеїв Миколаєва.

Служба безпеки України затримала ще двох агітаторів російських спецслужб, які масово поширювали в інтернеті заклики на підтримку агресивної політики кремля та "приєднання" територій нашої держави до складу Росії.

Як повідомив прес-центр СБУ, у Миколаєві затримано працівницю місцевого ліцею, яка працювала на підрозділ інформаційно-психологічних операцій головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ). За вказівкою представника російської воєнної розвідки вона створила та адмініструвала антиукраїнську групу в забороненій соцмережі "Вконтакте".

Зазначається, що на ворожому інтернет-ресурсі поплічниця агресора публікувала "дописи", в яких агітувала "приєднати" Миколаївщину до складу РФ. Також вона "пропонувала" українцям не чинити спротив загарбникам і "погодитись" на захоплення південних регіонів нашої держави.

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"На Запоріжжі затримано представника місцевої громадської організації, який на початку повномасштабного вторгнення РФ працював на колаборанта Стремоусова. Зокрема, псевдоактивіст передавав фейкову інформацію про нібито "зростання протестних настроїв" серед мешканців регіону після повітряних атак загарбників. Через таку "співпрацю" інформатор потрапив у поле зору російських спецслужб, які залучили його до публічного поширення кремлівських наративів. Для цього він створив власний Телеграм-канал та сторінку у Фейсбуці, де виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію частини Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

В спецслужбі поінформували, що наразі обом ворожим агітаторам повідомлено про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

Крім того, злочинну діяльність фігурантки з Миколаєва додатково кваліфіковано за частинами 1, 2 ст. 110 Кримінального кодексу України. Затримана перебуває під вартою.

Зловмисникам загрожують різні терміни ув’язнення, зокрема до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ затримую шпигунів Росії в Україні - останні випадки

Як повідомляв УНІАН, СБУ затримала інформаторку російських спецслужб, яка передавала окупантам інформацію про Сили оборони на Донеччині. Найбільше агресора цікавили дані про місця базування та напрямки руху українських захисників, які залучені до контрнаступальних операцій у районі Бахмута. Встановлено, що зловмисниця передала загарбникам координати тимчасової дислокації та руху десантних підрозділів ЗСУ у напрямку передової.

Також було затримано двох російських агентів, які коригували повітряну атаку росіян на Київ у ніч на 21 вересня цього року. Напередодні цієї дати затримані надіслали росіянам координати для удару по місту, основними цілями ворожої атаки були столичні об’єкти життєзабезпечення, у тому числі енергогенеруючі підприємства.

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