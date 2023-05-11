Президент наголосив, що українська армія робитиме усе, "щоб ворог побіг".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не може говорити про те, що український контрнаступ забезпечить повне відновлення суверенітету України. Однак, в інтерв’ю ВВС глава держави наголосив, що українська армія робитиме усе, "щоб ворог побіг".

"Ми будемо робити все, щоб ворог побіг. А куди він добіжить, чесно кажучи, я думаю, залежить від нашого духу. Чим потужнішими ми будемо в контрнаступі, тим далі вони будуть бігти кудись до себе. Я думаю, це найголовніше", - сказав він.

Зеленський зазначив, що не може сказати, куди українська армія дійде в контрнаступальних діях.

Відео дня

"У нас багато різних кроків. Я думаю, що ми досягнемо відповідного результату. Але сказати, що одразу після цього контрнаступу буде повністю відновлено суверенітет України, я поки що не можу, тому що це війна", - додав він.

Президент також уточнив, що під "відповідним результатом" він розуміє звільнення українських територій, просування українських військових вперед, а запобігання замороженому конфлікту та повторенню Мінських угод, бо це те, "на що розраховує Російська Федерація".

Що ще Зеленський говорив про контрнаступ

Раніше президент розповів, чому Україна і досі не починає контрнаступальних дій. За словами Зеленського, для цього українським військовим необхідно більше часу, зокрема й для отримання поставок обіцяної партнерами військової допомоги.

Глава держави наголосив, що армія України вже "готова" до наступу, але чекає зокрема й на броньовану техніку, яка надходить невеликими партіями.

Зеленський також підкреслив, що рішення про очікування цієї техніки зумовлене тим, що Україна хоче зберегти якомога більше життів своїх військових.

Вас також можуть зацікавити новини: