Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не може говорити про те, що український контрнаступ забезпечить повне відновлення суверенітету України. Однак, в інтерв’ю ВВС глава держави наголосив, що українська армія робитиме усе, "щоб ворог побіг".
"Ми будемо робити все, щоб ворог побіг. А куди він добіжить, чесно кажучи, я думаю, залежить від нашого духу. Чим потужнішими ми будемо в контрнаступі, тим далі вони будуть бігти кудись до себе. Я думаю, це найголовніше", - сказав він.
Зеленський зазначив, що не може сказати, куди українська армія дійде в контрнаступальних діях.
"У нас багато різних кроків. Я думаю, що ми досягнемо відповідного результату. Але сказати, що одразу після цього контрнаступу буде повністю відновлено суверенітет України, я поки що не можу, тому що це війна", - додав він.
Президент також уточнив, що під "відповідним результатом" він розуміє звільнення українських територій, просування українських військових вперед, а запобігання замороженому конфлікту та повторенню Мінських угод, бо це те, "на що розраховує Російська Федерація".
Що ще Зеленський говорив про контрнаступ
Раніше президент розповів, чому Україна і досі не починає контрнаступальних дій. За словами Зеленського, для цього українським військовим необхідно більше часу, зокрема й для отримання поставок обіцяної партнерами військової допомоги.
Глава держави наголосив, що армія України вже "готова" до наступу, але чекає зокрема й на броньовану техніку, яка надходить невеликими партіями.
Зеленський також підкреслив, що рішення про очікування цієї техніки зумовлене тим, що Україна хоче зберегти якомога більше життів своїх військових.