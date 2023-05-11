Зокрема, українським військовим необхідна броньована техніка.

Україні потрібно більше часу для початку контрнаступу проти російських загарбників, зокрема українська армія очікує на поставку обіцяної військової допомоги від партнерів.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ВВС назвав українських військових "готовими" до наступу, однак уточнив, що армії все ще потрібні "певні речі", зокрема броньована техніка, яку Україна отримує від партнерів партіями.

Зокрема, Зеленський заявив, що Україна "вже може йти вперед" із тим озброєнням, що має, та "досягти успіху".

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"Однак ми втратимо багато людей. На мою думку, це неприйнятно. Тому ми маємо почекати. Нам все одно потрібно трохи більше часу", - сказав він.

Він також підкреслив, що Росія розраховує на "замороження" цієї війни, а відтак українська армія має здійснити наступ, щоб цього не допустити.

Крім того, глава держави підкреслив, що наразі ракетні запаси Росії виснажені, також серед армії російських окупантів фіксується нестача артилерії, що, зокрема, спричинене санкціями.

"У них все ще є багато чого на складах, однак… ми вже можемо спостерігати, що вони зменшили обстріли за день у певних районах", - зауважив Зеленський.

Однак, президент підкреслив, що РФ вже ще вдається обходити деякі санкційні обмеження, та закликав інші країни звернути свою увагу на тих, хто допомагає Росії це робити.

Контрнаступ української армії - що відомо

Останні кілька місяців Україна активно готується до контрнаступу. Зокрема, влада ухвалила рішення про формування нових бригад Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби, які мають посилити українське військо під час майбутнього наступу. Заявки на участь у новостворених штурмових бригадах вже подали тисячі українців.

Водночас, українські високопосадовці та військові наголошують, що наразі Україна конче потребує додаткових одиниць військової техніки для реалізації контрнаступальних дій, зокрема броньованої техніки та авіації.

Однак, президент України заявив, що контрнаступ українські військові розпочнуть, не очікуючи на надання партнерами бойових літаків.

Адже, незважаючи на те, літаки значно б полегшили ситуацію, Україна не може затягувати із контрнаступом та чекати. Українські чиновники побоюються, що контрнаступ ЗСУ може не виправдати завищених очікувань суспільства, що призведе до "емоційного розчарування".

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