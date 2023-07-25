Українські Сили оборони вже звільнили близько 45% територій, які перебували під російською окупацією.
Такі дані озвучив речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Метью Міллер, коментуючи нещодавню оцінку державного секретаря Ентоні Блінкена у близько 50%. "Якщо рахувати включно з Кримом, то Україна повернула близько 45% своєї території", - цитує Міллера Укрінформ.
Якщо не враховувати окупований Крим, то українські бійці вже деокупували близько 61% територій. "Отже, Україна вже досягла неймовірних успіхів у поверненні територій, які Росія тимчасово окупувала", - додав він.
Оцінки США контрнаступу
Днями держсекретар Ентоні Блінкен повідомив, що Україна змогла повернути під свій контроль близько 50% захоплених Росією територій.
Штати вважають, що зараз тривають "відносно ранні дні" українського контрнаступу. За їхніми оцінками, він триватиме кілька місяців.
Координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі зазначав, що зараз українські сили найбільше потребують артилерії, боєприпасів, протиповітряної оборони та бронетехніки. Усю цю допомогу, за його словами, було надано.