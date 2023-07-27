Українські воїни розповіли про звільнення населеного пункту.

Село Старомайорське, яке знаходиться у Донецькій області, звільнено від російських загарбників.

Про це розповіли українські воїни у відео, яке опублікував президент Володимир Зеленський у четвер увечері, 27 липня. "35 бригада, а також батальйон… тероборони "Арій", виконуючи завдання, звільнили село Старомайорське", - розповіли наші захисники.

Український лідер емоційно підписав відеоролик: "Наш південь! Наші хлопці! Слава Україні!".

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вже прокоментував успіх на фронті. "На крок ближче до прориву основної лінії оборони. Слава нації!", - написав експерт у Telegram.

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Росіяни захопили Старомайорське після того, як здійснили повномасштабне вторгнення в нашу країну. Цей населений пункт знаходиться на адмінкордоні Донецької та Запорізької областей.

У середині липня повідомлялося, що українські воїни зайшли у село, й там відбувалися вуличні бої. 26 числа бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України проводили зачистку Старомайорського, був бій з російськими десантниками. Супротивники програли й здалися у полон.

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