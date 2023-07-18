Аналітики раніше знайшли підтверджені дані, що українські війська досягли обмежених успіхів на північний захід від Старомайорського - у 9 км на південь від Великої Новосілки.

ЗСУ зайшли в Старомайорське Донецької області, тривають важкі вуличні бої з тактичним успіхом, підтвердив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі "Еспресо".

Він підкреслив, що Сили оборони продовжують контрнаступальні операції на Мелітопольському і Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку, проводять розмінування, ведуть заходи контрбатарейної боротьби.

"У зоні посиленої уваги - важкі бої за населений пункт Старомайорське. Тут перевага на нашому боці, йдеться про тактичний успіх", - зазначив Шершень.

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Він уточнив, що у Старомайорському наразі точаться важкі вуличні бої. "Є просування вулицями. Українські захисники контролюють певну частину цього населеного пункту. Ми не поспішаємо з інформацією про контроль. Бо цілковито ми його ще не контролюємо. Ми дуже дорого платимо за кожен метр нашого просування в умовах таких боїв і щільного мінування", - сказав Шершень.

Контрнаступ ЗСУ - що відбувається на фронті

Старомайорське стало фігурувати у зведеннях Інституту вивчення війни всього кілька днів тому. Аналітики знайшли підтверджені дані, що українські війська досягли обмежених успіхів на північний захід від Старомайорського - у 9 км на південь від Великої Новосілки.

Перед тим представник Таврійського угруповання військ ЗСУ майор Валерій Шершень повідомляв, що захисники просунулися на 1 км у невстановленому районі на Бердянському напрямку (район західного Донецька та східного Запоріжжя).

Всього наразі контрнаступ йде на трьох напрямках - Бердянському, Мелітопольському і Бахмутському. Щоб якось "збити градус" наступу ЗСУ, росіяни перекинули на Куп'янський напрямок додаткові сили.

Таврійський напрямок залишається для окупантів одним з "найболючіших". За останньою інформацією Генштабу, ворог втратив там іще три роти солдатів і 41 одиницю військової техніки.

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