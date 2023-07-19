Наші захисники закріплюються на досягнутих рубежах, зазначили у Генштабі.

На південному фронті українські воїни мають успіх на двох напрямках.

Сили оборони України домоглися успіхів на напрямках Новосілка - Старомайорське та Велика Новосілка - Старомайорське, публікує відомості спікера Генерального штабу Збройних сил України Андрія Ковальова Military Media Center.

За його даними на цих напрямках наші воїни "закріплюються на досягнутих рубежах". Речник додав, що захисники та захисниці також б'ють з артилерії по виявлених цілях супротивника і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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Президент Володимир Зеленський 10 червня підтвердив, що українські воїни розпочали контрнаступальні дії. Повідомлялося, що наші захисники та захисниці рухалися вперед на півдні та на Бахмутському напрямку.

Вранці 19 липня Генштаб ЗСУ у своєму зведенні зазначав, що українські воїни продовжують наступати на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Крім того, за його даними, загарбники зосередили головні зусилля на обороні на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Варто зазначити, що Росія на нашій території зазнала колосальних втрат. Загальні втрати ворога на 19 липня 2023 року вже становлять приблизно 239 480 супротивників.

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