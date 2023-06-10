Президент не уточнив, на якій стадії та на яких напрямках наразі триває контрнаступ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні та оборонні дії відбуваються, а українські військові налаштовані позитивно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на брифінгу. Президент закликав українців не довіряти Telegram-каналам та "особливо Путіну".

Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів про те, що у соцмережах та ЗМІ з’явилося багато інформації про початок контрнаступу, а також, що про це заявив президент РФ Володимир Путін, Зеленський зазначив:

"Важливо, що Росія відчуває постійно, що їм недовго залишилося… Контрнаступальні та оборонні дії відбуваються в Україні, на якій стадії я не буду говорити детально. Вважаю, що ми обовязково все це будемо відчувати. Довіряти треба нашим військовим і я їм довіряю. Я щоденно на зв'язку з нашими командувачами різних напрямків… Всі зараз налаштовані позитивно. Так Путіну і передайте".

Як повідомляв УНІАН, останні кілька днів у соцмережах ширяться чутки про початок українського контрнаступу. Зокрема, відео постять й українські військові, а також іноземні ЗМІ.

Контрнаступ ЗСУ - головне

Український контрнаступ набирає обертів, але росіяни демонструють жорсткий опір, повідомляли західні медіа.

Генштаб, своєю чергою, зазначав, що на фронті ведуться важкі бої за кожен квадратний метр. Найбільш гаряче було на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Британська розвідка інформувала про те, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян на декількох напрямках.