За час наступу на Бахмутському напрямку звільнено понад 30 кв. км української території.

На південному флангу довкола Бахмута протягом минулого тижня сили оборони щодня просувались, звільнено територію 7 кв.км, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"На Бахмутському напрямку тривають наступальні дії. За тиждень, що минув, в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту на Бахмутському напрямку звільнено територію 7 кв.км Загалом за час наступу на цьому напрямку звільнена площа складає 31 кв.км", - повідомила вона..

Також, за даними Маляр, Сили оборони на півдні за час наступу звільнили майже 180 кв. км.

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Як повідомила Маляр під час включення з Military Media Center, там наступ продовжується на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, протягом минулого тижня на цих напрямках щодня були певні успіхи і було звільнено майже 11 кв. км території.

Водночас ворог з кінця минулого тижня активно наступає на Куп’янському напрямку Харківщини

"Наразі противник здійснює пошук слабких місць в нашій обороні, активно веде штурмові дії в районах населених пунктів Масютівка, Новоселівське з метою витіснення наших підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл", - зазначає Маляр.

За її словами, ворог хоче повернути втрачені позиції та примусити українські Сили оборони перекинути туди резерви з інших напрямків. "Наші війська в обороні, чинять потужний опір. Ситуація складна. Зараз тривають гарячі бої", - наголошує заступник міністра оборони.

Вона повідомила, що на Лиманському напрямку противник продовжував безуспішні штурмові дії з метою витіснення наших військ в районі Серебрянського лісу, але успіху не мав.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, російські окупанти продовжують атакувати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень.

За даними аналітиків ISW, українські війська досягли обмежених успіхів на північний захід від Старомайорського, а також просунулися на Бердянському напрямку і продовжували контрнаступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Як зазначають російські воєнкори, українські війська можуть ще більше посилити контрнаступальні операції біля Бахмута, скориставшись звільненням командира 106-ї гвардійської повітряно-десантної (ВДВ) дивізії генерал-майора Володимира Селіверстова.

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