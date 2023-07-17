Зокрема, українські війська досягли обмежених успіхів на північний захід від Старомайорського, а також просунулися на Бердянському напрямку і продовжували контрнаступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Українські сили проводили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту та, як повідомляється, досягли обмежених успіхів, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 липня, показують, що українські війська досягли обмежених успіхів на північний захід від Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) у західній зоні кордону Донецької та східній Запорізької областей. Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ майор Валерій Шершень повідомив, що українські сили просунулися на 1 км у невстановленому районі на Бердянському напрямку (район західного Донецька та східного Запоріжжя). У Генштабі України повідомили, що українські війська також продовжували контрнаступальні дії на Мелітопольському напрямку (район західної Запорізької області).

Деякі російські джерела стверджували, що українські війська звільнили Залізнянське (13 км на північ від Бахмута), частину висот поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та укріпрайон на захід від Андріївки (10 км на південь від Бахмута).

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Російські джерела також стверджували, що українські війська активізували контрнаступальні дії поблизу Дубово-Василівки (6 км на північний захід від Бахмута), Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), Берхівки (6 км на північний захід від Бахмута), Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута), Кліщіївки та Андріївки.

Як зазначають російські воєнкори, українські війська можуть ще більше посилити контрнаступальні операції, скориставшись звільненням командира 106-ї гвардійської повітряно-десантної (ВДВ) дивізії генерал-майора Володимира Селіверстова.

Російські війська активізувалися на Куп’янському напрямку

Як зазначають в ISW, українські військові 16 липня визнали, що російські війська ведуть активні наступальні дії на куп’янському напрямку. "Російські війська, ймовірно, дещо посилили темпи наступальних дій на лінії Куп’янськ-Сватове, щоб стиснути там наявні українські сили або відтягнути додаткові українські сили на цю ділянку фронту та відвести від контрнаступальних операцій, що тривають. Можливо, російські війська також намагаються скористатися заявленими тактичними досягненнями в цьому районі", - йдеться у звіті. Водночас ISW не спостерігає жодних ознак появи нових російських підрозділів, техніки чи великомасштабних операцій, які б свідчили про початок нового великого російського наступу на цьому напрямку.

Російські джерела також стверджували, що українські сили продовжують діяти на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Антонівського мосту, і не стверджували про будь-які російські чи українські наступи в цьому районі.

Ситуація на фронті - що треба знати

За даними Генштабу ЗСУ, українські Сили оборони відбили всі атаки ворога, ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Водночас на Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення північно-західніше Курдюмівки.

Також, за даними Генштабу, минулої доби авіація та артилерія сил оборони знищили зенітно-ракетний комплекс противника, 20 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та дві станції РЕБ окупантів.

Раніше аналітики відзначали, що українські військові, ймовірно, скорегували стратегію свого наступу в рамках визвольної операції, щоб звести до мінімуму свої втрати.

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