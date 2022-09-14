На Харківському напрямку вогневого впливу зазнали населені пункти Басове та Куп’янськ.

Після успішного контрнаступу військовослужбовців Збройних сил України значно знизилася інтенсивність обстрілів з боку російських загарбників у Харківській області.

Як йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві наступальних дій Сил оборони України на окремих напрямках.

Зокрема, ворог здійснює вогневе ураження позицій українських підрозділів вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачене положення, переміщує свої війська та веде повітряну розвідку.

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Також противник продовжує тероризувати цивільне населення Української держави, порушуючи закони та звичаї ведення війни. Зокрема, від авіаційних та ракетних ударів постраждала інфраструктура понад 15 населених пунктів, зокрема Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Степового, Сухого Ставка, Білогірки, Безіменного та Малої Сейдеминухи. Вночі ворог завдав ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Миколаєва та Краматорська.

"Загалом, протягом поточної доби, обліковано 8 ракетних, 4 авіаційних удари та 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню противника", - йдеться у зведенні.

Водночас, зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Як відзначають у Генштабі, на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

При цьому, на Сіверському напрямку противник обстріляв із танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів Сеньківка і Блешня Чернігівської області та Степне і Нововасилівка Сумської області.

"На Харківському напрямку інтенсивність ворожих обстрілів значно знизилася. Вогневого впливу зазнали населені пункти Басове та Куп’янськ", - наголошується у зведенні.

Проте на інших напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із танків, мінометів та артилерії.

Зокрема, на Краматорському напрямку окупанти стріляли в районах населених пунктів Яремівка, Тетянівка, Райгородок, Дронівка, Крива Лука, Сіверськ, Верхньокам’янське, Званівка, Спірне та Білогорівка;

- на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Миколаївка Друга, Зайцеве, Нью-Йорк, Юр’ївка та Веселе;

- на Авдіївському напрямку –Уманське, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Опитне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;

- на Запорізькому напрямку – в районах населених пунктів Богоявленка, Зелене Поле, Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Павлівка, Полтавка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів та Малі Щербаки;

- на Південнобузькому напрямку – у районах населених пунктів Високопілля, Зарічне, Кам’яне, Архангельське, Партизанське, Андріївка, Білогірка, Сухий Ставок, Тернові Поди, Благодатне, Мирне та Таврійське.

Як повідомляв УНІАН, у ЗСУ заявили, що кількість техніки, яку полишили окупанти під час відступу з Харківщини, вражає.