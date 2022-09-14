Техніки настільки багато, що складається враження, що окупанти тікали пішки.

Кількість техніки, яку полишили російські окупанти на Харківщині, просто вражаюча.

Про це розповів прес-офіцер 112-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України Андрій Ковальов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Складається враження, що російські окупанти просто кидали всю свою важку техніку і тікали пішки, бо кількість техніку, яку вони покинули, просто вражаюча" , - зазначив він.

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Військовий жартує, що вдалося захопити стільки ворожих танків на Харківщині, що можна сміливо організовувати "першу танкову бригаду ТРО".

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму, бої тривали у Куп’янську – важливому залізничному сполученню окупантів.

На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

Водночас у Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням – розбиті сили нібито кинуть на Донецький напрямок.

Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не полишали спроб іти у наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.

Як розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов станом на 11 вересня 2022 року ЗСУ звільнили близько 40 населених пунктів на Харківщині.

Згодом стало відомо, що на окремих ділянках фронту захисники України вийшли до державного кордону з Росією.

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