Підземні операції ЗСУ руйнують тактику Росії на одному з ключових напрямків, – ISW

Українські захисники також провели серію контратак на кількох напрямках, відзначають експерти.

Операції Сил оборони з використанням БПЛА та підземних тунелів позбавляють РФ можливості використовувати тактику інфільтрації до Куп'янська з півночі. Про це пишуть аналітики з Інституту вивчення війни, посилаючись на заяву речника Угруповання об’єднаних сил Віктора Трегубова.

Експерти відзначають, що війська РФ просуваються через Голубівку, яка розташована на північ від Купʼянська. Водночас окупанти не розміщують у Голубівці війська на постійній основі. Також РФ не часто вдається увійти до Радьківки. Вони це роблять лише за поганих погодних умов, що свідчить про успішну роботу українських операторів БПЛА.

Водночас українські захисники взяли під контроль ділянку підземного трубопроводу, що простягається від Радьківки до точки на північний схід від Голубівки. Саме в цьому районі трубопровід проходить під річкою Оскіл. Це заважає РФ дістатися до північної частини Куп'янська. Поєднання цієї тактики з утриманням переваги в повітрі не дозволяє РФ проводити операції з проникненням у Купʼянськ.

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Коментуючи інші ділянки фронту, експерти зауважили, що РФ намагалася просунутися в районі Новопавлівки та Олександрівки, однак в них не вийшло досягнути результату. Також у цьому районі контратакували й Сили оборони. Про результати цих атак аналітики не повідомляють.

Також експерти відзначають контрудари Сил оборони на Оріхівському напрямку, які зруйнували плани РФ щодо їхнього наступу.

Ситуація на фронті: інші важливі новини

Раніше видання The Atlantic відзначало, що бої під землею стали фактично новим етапом у російсько-українській війні на тлі того, що жодна зі сторін не здатна подолати "зону смерті" на поверхні землі. Як розповів журналістам один з бійців – росіяни першими зрозуміли це, однак зараз Сили оборони наздоганяють окупантів. Це все знаменує більш масштабний зсув у ході війни, пишуть журналісти.

Тим часом Сергій Грабський, полковник Збройних сил України у відставці, відзначав, що Україна може втратити Добропілля та Костянтинівку на Донеччині, якщо не посилить ці напрямки. За словами експерта, РФ має шанси на прорив в цих районах через значну перевагу в особовому складі.

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