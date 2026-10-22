15 км підземними ходами в тил росіян: військові провели унікальну операцію (відео)

В результаті операції 30 окупантів узято в полон, втрати противника – понад 100 осіб.

Корпус "Хартія" провів підземну контрнаступальну операцію, просунувшись на понад 15 км підземними комунікаціями в тил ворога на Куп’янському напрямку.

Про це йдеться у повідомленні корпусу на сторінці у соцмережі. Угруповання під командуванням 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" поєднало підземний наступ із діями на поверхні та ударами безпілотників.

В результаті були зірвані плани окупантів зайти в тил Куп’янська, понад 30 окупантів узято в полон, втрати противника склали понад 100 чоловік.

"Ми спостерігали, як противник працює під землею. І вивчали, як він це робить. Росіяни мали намір використати газові шляхопроводи для проникнення в тил наших військ. Тоді ми самі пішли під землю. Ми передбачили дії противника і опанували тактику ведення бойових дій під землею", – розповідає командир корпусу, бригадний генерал Ігор Оболєнський.

Для проведення операції під назвою "Велес" бійців готували до роботи в замкненому просторі, облаштували підземний маршрут і застосували власні технологічні рішення для зв’язку, навігації та життєзабезпечення.

В повідомленні сказано, що дії під землею й на поверхні супроводжувалися ударами безпілотників, які були скоординовані через спільний координаційний центр із бригадою "Ахіллес".

Війна в Україні: новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Інститут вивчення війни (ISW), з 1 вересня до 16 жовтня цього року російські окупанти втратили контроль над 112 кв км території. Водночас від початку року армія РФ захопила близько 100 кв км.

Водночас у ISW оцінили, що наступальна операція ЗСУ зірвала плани командування РФ щодо оточення сил ЗСУ у районі "поясу фортець". Українські бійці дійшли до річки Жеребець, після чого лінія фронту скоротилася, а оборону змогли організувати на більш вигідних рубежах, де була більша концентрація піхоти та кращі позиції для застосування БпЛА й артилерії. Тому для відновлення наступу в напрямку Лимана росіянам доведеться вчергове форсувати річку.